Трамп заявил об уничтожении трех членов наркокартеля из Венесуэлы

Вооруженные силы США нанесли удар в международных водах, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении в международных водах трех членов наркокартеля, предположительно, из Венесуэлы. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, американские военные нанесли "удар по чрезвычайно жестоким [членам] наркокартеля и наркотеррористам в зоне ответственности Южного командования ВС США", в результате которого были уничтожены "три террориста". "Удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики", - написал американский лидер. Он добавил, что члены наркокартелей "представляют угрозу национальной безопасности" США, а также внешнеполитическим интересам страны.