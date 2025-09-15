Мадуро: Венесуэла в течение пяти недель подвергается агрессии со стороны США

Глава государства предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе

КАРАКАС, 15 сентября. /ТАСС/. Венесуэла подвергается агрессии со стороны США в течение последних пяти недель, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"Пять недель нам угрожают эсминцами, оснащенными 1200 ракетами, и атомной подводной лодкой", - сказал он.

Президент отметил, что "Венесуэла в полной мере осуществляет свое законное право на оборону" в условиях, когда у берегов республики в Карибском море находятся восемь кораблей и атомная подводная лодка Военно-морских сил США. В этой связи глава государства предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе.

Мадуро осудил задержание на 8 часов ВМС США венесуэльского рыболовецкого судна в исключительной экономической зоне Боливарианской Республики. "Этот акт нападения со стороны американских морских пехотинцев является позором для международного сообщества и чести американских вооруженных сил", - подчеркнул он.

Венесуэльский лидер сообщил, что все контакты с США прерваны. Он заявил, что "военная операция США имеет целью дестабилизацию и смену режима в Венесуэле" с целью захвата природных ресурсов, включая нефть, газ и золото. При этом президент подчеркнул, что Венесуэла укрепила свою обороноспособность и "никогда не станет нефтяной колонией".

19 августа три эсминца военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценивает сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы как самую большую угрозу республике за последние 100 лет.