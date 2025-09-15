Кроме того, объемы производства беспилотников со стороны России и Китая превышают производственные возможности США, отметил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Большинство американских военнослужащих не обладают необходимыми знаниями и навыками для ведения боевых действий с применением БПЛА. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, несмотря на успех в создании различной боевой техники высокого качества, США оказались не готовы к современным тактикам использования беспилотных систем. Кроме того, объемы производства БПЛА со стороны России и Китая, как сообщает CNN, превышают американские производственные возможности.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.