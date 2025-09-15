Страны ЛАГ и ОИС намерены добиться приостановки членства Израиля в ООН

Еврейское государство нарушает условия устава организации и постоянно игнорирует ее резолюции, отмечается в совместном заявлении лидеров Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Лидеры Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) направят усилия на приостановку членства Израиля в ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита в Катаре.

"Мы постановляем <...> изучить, в какой степени членство Израиля в ООН соответствует Уставу, учитывая явные нарушения им условий членства и постоянное игнорирование резолюций ООН, а также координировать усилия, направленные на приостановление членства Израиля",- отмечается в тексте.

Участники саммита также подчеркнули важность скорейшей реконструкции сектора Газа и призвали оказать поддержку "этому процессу".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.