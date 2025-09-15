Первый полноценный день в Великобритании президент и первая леди США проведут в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начинает государственный визит в Великобританию. Глава Белого дома вместе с супругой Меланией должен прибыть в Соединенное Королевство 16 сентября, но все мероприятия начнутся 17 сентября.

Первый полноценный день в Великобритании президент и первая леди США проведут в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном, одной из официальных резиденций короля Великобритании Карла III. Программа включает в себя проезд на карете по территории замка в сопровождении конного полка дворцовой кавалерии, военнослужащих различных родов войск и трех военных оркестров, парад почетного караула гвардейцев, возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II (1926-2022), артиллерийский салют, авиационный парад. Завершится день государственным приемом от имени монарха.

"Исторический визит"

Британские газеты называют визит не иначе как историческим. Дело в том, что в современной истории ни один зарубежный политический деятель не удостаивался чести дважды быть приглашенным в Великобританию с госвизитом. Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.

Приглашение Трампу от имени Его Величества в феврале этого года передал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Тогда критики премьера сразу назвали это попыткой британского правительства навести мосты с новой американской администрацией, зайдя с одной из козырных карт, а именно дипломатического визита высшей формы, который сопровождается насыщенным церемониальным протоколом.

18 сентября Трамп проведет переговоры со Стармером. Они пройдут в загородной резиденции премьер-министра Чекерс, расположенной к северо-западу от Лондона. Программа на этот день включает в себя двусторонние переговоры, прием для представителей бизнеса и совместную пресс-конференцию. В этот же день Трамп должен вернуться в США.

Меры безопасности и протесты

Визит по традиции пройдет при повышенных мерах безопасности. По информации газеты The New York Times, операция полиции и служб безопасности станет крупнейшей со времен коронации в 2023 году короля Карла III. Для обеспечения безопасности Трампа британские спецслужбы, в частности, задействуют беспилотники, снайперов, конную полицию и лодки на реке Темза.

Как пишет газета The Daily Telegraph, расходы полиции в связи с приездом американского гостя могут превысить 14,2 млн фунтов стерлингов (более $19 млн), потраченных во время первого пребывания Трампа в Великобритании в качестве президента США в 2018 году.

Не обойдется в эти дни и без акций протеста против приезда американского лидера. Участники коалиции "Останови Трампа" (Stop Trump Coalition) намерены устроить демонстрации как в Лондоне, так и в Виндзоре.