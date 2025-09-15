Посол Бабич: Сербия не намерена вводить визы для россиян из-за давления ЕС

Для гармонизации своей политики с Брюсселем республика уже ввела визовый режим с Оманом, Кувейтом, Монголией, Катаром

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сербия не намерена вводить визы для россиян из-за давления Евросоюза. Об этом заявил ТАСС посол республики в РФ Момчило Бабич.

Весной этого года в СМИ появилась информация, что Сербия к концу 2026 года планирует гармонизировать свою визовую политику с ЕС. Республика уже ввела визовый режим с Оманом, Кувейтом, Монголией, Катаром.

"Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда", - отметил посол.

Он напомнил, что Сербию не принимают в ЕС. "Зачем нам делать шаги, которые не в интересах нашего народа? Будь то энергетика, оборона, Россия - наш надежный союзник", - указал Бабич.