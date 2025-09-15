Трамп подписал меморандум о переброске Нацгвардии США в Мемфис

Документ предусматривает формирование рабочей группы, в задачи которой войдет борьба с преступностью в городе

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о переброске бойцов Национальной гвардии в Мемфис (штат Теннесси) для борьбы с преступностью.

Как отметил Трамп в понедельник во время общения с журналистами в Белом доме, документ предусматривает формирование рабочей группы, в задачи которой войдет борьба с преступностью в Мемфисе. "Этим займется Нацгвардия, а также ФБР, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, Управление по борьбе с распространением наркотиков, Служба иммиграционного и таможенного контроля, следователи министерства внутренней безопасности, а также судебные приставы и другие, в том числе прокуроры", - заявил президент.

"Эта команда использует все полномочия федеральных правоохранительных ведомств, чтобы восстановить безопасность и очистить наши улицы от опасных преступников", - сказал Трамп. По его словам, в 2024 году Мемфис оказался на первом месте в США по числу преступлений с применением насилия и на третьем месте по числу убийств. Президент также допустил возможность переброски бойцов Нацгвардии в Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луис (штат Миссури) и Новый Орлеан (штат Луизиана).