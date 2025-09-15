Бразилиа выражает обеспокоенность в связи с задержкой в выдаче виз

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. США обрабатывают запросы на выдачу виз членам бразильской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник во всемирной организации.

"США обрабатывают запросы на выдачу виз", - сказал собеседник.

Согласно источникам ТАСС, Бразилия в Комитете ООН по сношениям со страной пребывания заявила о своей обеспокоенности в связи с тем, что США еще не выдали визы всем членам бразильской делегации.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН. За это время ожидается выступление 195 делегаций, Бразилия числится первой в предварительном списке выступающих. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.