Лайнер являлся близнецом "Титаника"

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Водолазы подняли ряд ценных предметов с затонувшего в 1916 году судна "Британник" (HMHS Britannic), близнеца "Титаника". Об этом сообщило Министерство культуры Греции.

Судно "Британник", переоборудованное по заказу Британского Адмиралтейства в плавучий госпиталь во время Первой мировой войны, во время прохода у греческого острова Кеа подорвалось 21 ноября 1916 года на немецкой мине и затонуло менее чем через час. "Британник", один из крупнейших океанских лайнеров в Северной Атлантике, был близнецом "Титаника", отмечает министерство. С 6 по 13 мая 2025 года была проведена одобренная минкультуры исследовательская программа, в ходе которой впервые был выборочно поднят ряд предметов с места крушения с глубины более 120 метров.

"Программа проводилась под контролем и руководством инспекции подводных древностей Министерства культуры. Проект по подъему предметов был реализован группой из 11 человек, состоящей из профессиональных глубоководных водолазов. Исследование было организовано британским историком-любителем Саймоном Миллсом, основателем "Britannic Foundation", а безопасность и организацию погружений обеспечивали работники инспекции подводных древностей", - говорится в сообщении.

Некоторые из предметов, выбранных на начальном этапе исследования, из-за их местоположения и степени сохранности не удалось поднять на поверхность. Условия на месте крушения были особенно сложными из-за течений, большой глубины и плохой видимости. Предметы, которые удалось поднять, отправлялись на поверхность водолазной группой с помощью заполненных воздухом мешков с соблюдением мер безопасности и бережного обращения. Затем предметы были помещены в специально предназначенные контейнеры, после чего начался процесс их очистки от морских организмов. По завершении исследований все предметы были переданы в лабораторию инспекции подводных древностей в Афинах, где продолжается процесс их консервации.

Из поднятых предметов особый интерес представляют корабельный колокол, сигнальный огонь, различные предметы из переносного оборудования судна, керамическая плитка из отделки турецкой бани и наблюдательный бинокль. Предметы будут включены в постоянную экспозицию создающегося Национального музея подводных древностей в портовом городе Пирей, в раздел, посвященный Первой мировой войне, где теме гибели "Британника" будет отведено видное место, отметило министерство.

Из круизного судна в плавучий госпиталь

За два года до своей гибели "Британник" был шикарным круизным судном, способным перевозить 3 529 пассажиров. В 1915 году по решению Британского Адмиралтейства он поменял свое предназначение: с судна были сняты все элементы внутренней роскошной отделки, с внешней стороны оно было выкрашено в белый цвет, по всей длине вывешены фонари, чтобы были видны красные кресты. Отчалив от Ливерпуля, "Британник" начал бороздить моря как громадный плавучий госпиталь. Во время его крушения из 1065 человек, находившихся на борту, погибло 30, которые находились в двух спасательных лодках, попавших под гребной винт накренившегося и начавшего тонуть судна. Остальных подобрали вышедшие на помощь из Пирея и Лаврио британские и французские корабли.