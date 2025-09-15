Дан: Румыния "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной

Бухарест может пересмотреть свою позицию в зависимости от развития ситуации, заявил президент страны

БУХАРЕСТ, 16 сентября. /ТАСС/. Румыния пока "скорее не поддерживает" введение бесполетной зоны над Украиной, но может пересмотреть свою позицию в зависимости от развития ситуации. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 заявил президент страны Никушор Дан, комментируя соответствующее предложение Польши.

"У меня были предварительные дискуссии на эту тему с людьми из национального государственного аппарата, советниками, людьми из армии, специалистами по внешней политике, - сказал глава государства. - В настоящий момент - скорее нет. Однако, в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть [свою позицию]. <...> Есть международные обычаи относительного того, что означает находиться в конфликте или нет. И в этом вопросе, исходя из интерпретаций большинства, поступить так - значит определенным образом вступить в конфликт".

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул 15 сентября в своем Telegram-канале, что реализация идеи по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса с РФ.