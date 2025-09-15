Трамп допустил новые силовые меры США против иностранных наркокартелей

Президент Соединенных Штатов заявил, что будет бороться с контрабандой не только на море, но и на суше

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил возможность принятия Вашингтоном новых силовых мер против иностранных преступных группировок, пытающихся ввезти наркотики в США по суше.

Глава вашингтонской администрации выразил уверенность в том, что удары, которые американские ВМС нанесли в международных водах по судам, якобы связанным с наркокартелями, позволили сократить контрабанду запрещенных веществ в США. "Это означает, что наркотики не везут [в США] морем. Но их везут по суше", - добавил он, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Белом доме.

"И мы прямо сейчас сообщаем картелям, что будем останавливать их, когда они идут по суше. Мы будем останавливать их так же, как мы останавливаем суда", - подчеркнул Трамп, имея в виду возможность ударов по контрабандистам. Он не пояснил, куда именно могут ударить США.

Трамп ранее в понедельник заявил о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля якобы из Венесуэлы. По его словам, "удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики". Глава вашингтонской администрации 2 сентября сообщил, что американские ВС в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля. По мнению Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.