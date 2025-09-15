Еврейское государство намерено установить контроль над анклавом, сообщил портал

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль начал наступление на палестинский город Газа с целью установления контроля над ним. Об этом сообщил 15 сентября портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

По его данным, "наземное наступление" израильских сил "с целью оккупации Газы" началось 15 сентября. Как подчеркивает Axios, администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта".

Источники портала отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

8 сентября Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью установления полного контроля над городом Газа и полного разгрома там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.