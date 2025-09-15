По сведениям газеты, новые кадры с камер видеонаблюдения показывают, что Тайлер Робинсон передвигался на автомобиле по прилегающей улице уже в 08:23 по местному времени

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, находился рядом с университетом в Ореме (штат Юта) уже за несколько часов до преступления. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее сведениям, обнародованные новые кадры с камер видеонаблюдения показывают, что Робинсон передвигался на автомобиле по прилегающей к университету улице уже в 08:23 по местному времени, а спустя полтора часа он шел по данной улице пешком. В тот момент он был одет в красную футболку и серые шорты, в то время как после стрельбы, произошедшей в районе полудня, на нем были черная толстовка и штаны.

Камера, в поле зрения которой попал Робинсон, установлена на доме одной из местных жительниц, которая рассказала изданию, что правоохранители вскоре после стрельбы ходили по домам запрашивая у их обитателей видеозаписи с камер.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.