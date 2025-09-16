Глава МИД КНР отметил, что китайский народ первым начал борьбу с японским милитаризмом

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Китай внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне, результаты которой исключают независимость острова Тайвань. Об этом заявил глава МИД Ван И, говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай внес огромный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне. Во время Второй мировой войны на азиатском фронте он первым начал борьбу с японским милитаризмом, которая для нашей страны оказалась наиболее длительной и обернулась наибольшими национальными потерями", - заявил Ван И в ходе встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Дипломат напомнил, что недавно в Пекине прошли торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления японской агрессии, цель которых - сохранить историческую память, отдать дань уважения погибшим, создать предпосылки для мирного развития.

КНР и Польша - "государства, твердо отстаивающие национальный суверенитет и территориальную целостность", отметил Ван И. Он выразил надежду, что польская сторона продолжит следовать политике "одного Китая", и указал на бесперспективность попыток сепаратистов в Тайбэе "разделить нацию и бросить вызов достижениям победы во Второй мировой войне".

Как сообщил МИД КНР, Навроцкий подтвердил, что польские власти твердо придерживаются принципа "одного Китая". Президент напомнил, что Польша одной из первых установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, и выразил готовность содействовать углублению сотрудничества.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе украинский кризис. На встрече Ван И выразил надежду, что Польша будет играть позитивную роль в формировании "объективного и рационального понимания Китая в Евросоюзе".