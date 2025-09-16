В поддержку Стивена Мирана высказались 48 сенаторов, а против 47, сообщил телеканал C-SPAN

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру руководителя Совета экономических консультантов Белого дома Стивена Мирана на пост в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка). Трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел 15 сентября телеканал C-SPAN.

В поддержку кандидатуры Мирана высказались 48 сенаторов, против - 47. Он будет занимать пост в руководстве ФРС до 31 января 2026 года.

В начале сентября на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса представители Демократической партии высказывали опасения, что Миран ввиду занимаемой им должности будет продвигать в ФРС интересы главы американской администрации. Консультант, кандидатуру которого на пост в Совете управляющих ФРС выдвинул президент США Дональд Трамп, заявил, что в случае утверждения будет сохранять независимость от хозяина Белого дома.

Трамп неоднократно призывал председателя ФРС Джерома Пауэлла подать в отставку на основании того, что тот отказывается снижать процентную ставку. Президент утверждал, что финансовый регулятор действует умышленно, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее Совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.