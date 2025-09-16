Пекин и Вашингтон продолжат использовать механизм консультаций для устранения разногласий

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. КНР и США достигли основополагающего консенсуса по урегулированию вопроса китайской соцсети TikTok и продолжат использовать механизм консультаций для устранения разногласий. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Как уточняется на сайте ведомства, в ходе китайско-американских торговых переговоров в Мадриде стороны провели "откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями" и достигли "базового консенсуса по надлежащему решению вопросов, связанных с TikTok", путем сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров. В связи с этим планируется, что Китай и США вскоре проведут консультации по соответствующим итоговым документам и выполнят внутренние процедуры утверждения.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что Китай "останется непоколебимым в решении защищать свои законные права и интересы". По его словам, КНР будет в соответствии с законами и правилами проводить технические экспортные проверки, касающиеся TikTok. Замглавы китайского правительства подчеркнул, что Пекин поддерживает национальные предприятия в проведении "равноправных коммерческих переговоров с партнерами на основе рыночных принципов".

"Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, приносящих пользу обеим сторонам, - добавил Хэ Лифэн. - У Китая и Соединенных Штатов есть широкие возможности для сотрудничества, обширные общие интересы. Сотрудничество приносит им обоюдную пользу, а конфронтация причиняет ущерб".

Вице-премьер также выразил надежду, что Вашингтон проявит стремление к взаимопониманию с китайской стороной и незамедлительно отменит ограничительные меры в отношении компаний КНР, будет вместе создавать благоприятные условия для стабильного и устойчивого развития связей между двумя государствами в области торговли и экономики.

Обе стороны, как отмечается, подтвердили, что стабильные китайско-американские отношения имеют большое значение для обеих стран, и к тому же оказывают существенное влияние на стабильность и рост глобальной экономики. В связи с этим власти Китая и США намерены активно использовать механизм консультаций для устранения разногласий, ради устойчивого развития обоих государств и всего мира.

Китайско-американские трения из-за TikTok

Как заявил ранее министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

Администрация прежнего лидера США Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января текущего года. Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. В дальнейшем он продлевал эту отсрочку.