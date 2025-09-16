Профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков сказал, что Вашингтон на протяжении конфликта "не уделял приоритетного внимания политическому урегулированию"

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты несут ответственность за острое обострение украинского конфликта, хотя Вашингтон и пытается обвинить в этом других. Такую точку зрения высказал профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.

"Ответственность за то, что конфликт между Россией и украинской стороной сегодня обострился до такой степени, несомненно, лежит на Соединенных Штатах", - подчеркнул он, комментируя утверждение спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что конфликт на Украине "быстро закончится при отсутствии помощи, в первую очередь экономической, Китая в отношении РФ".

Как уточнил эксперт, Вашингтон на протяжении всего украинского конфликта "не уделял приоритетного внимания политическому урегулированию, вместо этого выбрав подход, поддерживающий конфронтацию". По его словам, США упорно пытаются переложить ответственность за противоречия на других и уйти от ответственности.

Цуй Хунцзянь отметил, что Белый дом "корректирует стратегию по украинскому вопросу", не желая продвигать процесс политического урегулирования. По мнению профессора, США не хотят оказаться полностью вовлеченными в эту проблему, опасаясь потенциальных потерь и к тому же стремятся извлечь из нее для себя выгоду.

Китайский эксперт считает, что Соединенные Штаты перекладывают такие вопросы, как санкции, на Евросоюз, а сами параллельно "прощупывают почву" в отношениях с Китаем, усиливая на него давление. Цуй Хунцзянь отметил, что в такой ситуации позиция Пекина всегда соответствует его заявлениям, как бы Вашингтон ни старался переложить ответственность за ситуацию вокруг Украины на КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, комментируя обвинения Келлога, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество не подвержено влиянию третьих сторон.