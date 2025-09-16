По словам президента республики, в зоне боевых действий находится более 1,5 тыс. его сограждан

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поддержка специальной военной операции и ее участников имеет в Южной Осетии всенародный характер и отражает союзнические отношения с Россией. Сегодня в зоне СВО находятся более 1,5 тыс. бойцов из Южной Осетии - 3% граждан страны, сообщил ТАСС президент республики Алан Гаглоев.

"Поддержка участников СВО в Южной Осетии носит поистине всенародный характер. <…> С самого начала событий на Донбассе в 2014 году добровольцы из Южной Осетии приняли участие в борьбе за права жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. После того как руководство Российской Федерации приняло решение провести специальную военную операцию на Украине, число наших бойцов на передовой значительно выросло. Сегодня в зоне боевых действий находятся более 1,5 тыс. граждан республики - это примерно 3% от общей численности населения страны. Это показатель, который наглядно отражает масштаб участия и высокий уровень патриотизма нашего народа, его отношения к союзническому долгу перед Россией", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что Южная Осетия постоянно направляет в зону СВО гуманитарную помощь - продовольствие, медикаменты, средства технического оснащения. Президент страны также отметил, что в школах республики ученики вместе с педагогами изготавливают маскировочные сети и окопные свечи. "Мы стараемся помогать бойцам транспортом, обмундированием, беспилотными аппаратами", - добавил Гаглоев.

По словам президента, бойцы из Южной Осетии служат в разных подразделениях, проявляя мужество и профессионализм. "Многие из них удостоены государственных наград России, в том числе орденов Мужества. К сожалению, есть и потери, десятки молодых ребят из Южной Осетии погибли, исполняя свой воинский долг. Республика хранит память о каждом из них и оказывает необходимое внимание семьям, особенно детям", - подчеркнул Гаглоев.

Он также сообщил, что и сам лично несколько раз выезжал в зону СВО, где встречался с бойцами из Южной Осетии. Гаглоев отметил, что для него было важно лично выразить благодарность бойцам, а также убедиться, что они "чувствуют заботу родной республики". "Для меня важно не только говорить о поддержке, но и быть рядом с бойцами. Мы поддерживаем постоянную связь, когда бойцы приезжают в отпуск, они приходят ко мне, и у нас всегда теплые встречи. Эти люди - настоящие герои, и я считаю своим личным долгом, как и долгом всего общества, быть рядом с ними", - сказал Гаглоев.