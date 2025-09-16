Участие в мероприятиях принял посол РФ в КНР Игорь Моргулов, представители местной общественности, ветеранских организаций и соотечественники

ХАРБИН /Китай/, 16 сентября. /ТАСС/. Церемонии возложения венков состоялись в китайском городе Харбин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) у мемориального объекта и на захоронении советских военнослужащих, освобождавших Северо-Восточный Китай. Мероприятия приурочены к 80-й годовщине победы китайского народа в войне с японскими милитаристами.

Венки возложили у памятника советским воинам на площади Хунбо, а также у мемориала на воинском захоронении, которое находится на городском кладбище "Хуаншань". Участие в мероприятиях принял посол РФ в КНР Игорь Моргулов, представители местной общественности, ветеранских организаций и проживающие в Харбине российские соотечественники. Память погибших советских воинов почтили минутой молчания.

16 сентября 1945 года в Харбине прошел военный парад в честь победы над милитаристской Японией, участие в котором принимали советские и китайские военнослужащие, освобождавшие северо-восточные районы Китая. Парад принимал Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков.

Красная армия в ходе Второй мировой войны внесла ключевой вклад в освобождение северных и северо-восточных районов Китая от японской оккупации. 9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова.

9 августа был освобожден город Маньчжоули и прорван Суньфэйхэский район обороны противника, 10 августа были взяты основные пункты японской обороны и освобождены города Дуннин и Тумэнь. 16 августа был взят город Муданьцзян, 17 августа началась массовая сдача войск противника в плен, 19 августа были освобождены города Харбин, Чанчунь, Цзилинь и Шэньян. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну. За 25 суток боевых действий погибли свыше 12 тыс. советский воинов.