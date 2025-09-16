Только так будет возможно выстроить конструктивный и равноправный диалог, отметил президент республики

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Грузинские власти должны перестать воспринимать Южную Осетию как объект для "возвращения". Только так будет возможно выстроить конструктивный и равноправный диалог, в том числе касающийся вопроса о делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами, заявил в интервью ТАСС президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

"Мы со своей стороны открыто заявляем о готовности к прагматичному диалогу на равноправной основе. Но такой диалог возможен только тогда, когда грузинская политическая элита откажется от реваншистских иллюзий, признает ответственность за прошлую агрессию и перестанет рассматривать Южную Осетию как объект для "возвращения", - сказал он.

Гаглоев отметил, что Южная Осетия продолжит настаивать на необходимости подписания соглашения о неприменении силы. "Это один из ключевых элементов всей архитектуры постконфликтного урегулирования. Но без изменения позиции Грузии прорыв в этом вопросе маловероятен", - добавил президент.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

