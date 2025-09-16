Иран и 5 стран представили резолюцию о запрете нападений на ядерные объекты

Инициатива направлена на защиту целостности Договора о нераспространении ядерного оружия

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Иран совместно с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Чтобы защитить целостность ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС), Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции "О запрете всех форм нападений и угроз нападений на ядерные объекты и инфраструктуру, которые подпадают под соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства", - написал он в X.

По словам Багаи, в проекте говорится, что все страны обладают "неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях" и "имеют право на эффективные гарантии от любого нападения или угрозы нападения".

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в исламской республике. Как пояснил иранский МИД, новый регламент сотрудничества полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены.