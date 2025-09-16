Президент Южной Осетии подчеркнул, что в Тбилиси по-прежнему "доминирует курс на игнорирование объективной реальности и на блокирование любых форм прямого взаимодействия"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сроки возможной делимитации границы между Южной Осетией и Грузией зависят исключительно от готовности грузинской стороны приступить к конструктивной работе. Южная Осетия со своей стороны готова к прагматичному диалогу на равноправной основе, заявил в интервью ТАСС президент республики Алан Гаглоев.

"На сегодняшний день мы не видим сигналов от грузинской стороны о готовности к началу процесса делимитации и демаркации государственной границы. <…> Что касается сроков возможной делимитации, то все зависит исключительно от готовности грузинской стороны приступить к конструктивной работе", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что в Тбилиси по-прежнему "доминирует курс на игнорирование объективной реальности и на блокирование любых форм прямого взаимодействия".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией будет способствовать стабилизации обстановки в приграничных районах Абхазии, Грузии и Южной Осетии.

Полный текст интервью будет опубликован в 06:00 мск 18 сентября.