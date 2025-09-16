Израиль начал проведение операций в этом регионе, заявил госсекретарь США

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС должно принять решение касательно соглашения о прекращении огня в течение короткого промежутка времени, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

"Как вы видели, Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой, важный момент", - отметил глава американской дипломатии, говоря о сроках достижения соглашения о прекращении огня для ХАМАС.

"И хочу повторить вновь, наше предпочтение, наш вариант номер один - завершение этого [конфликта] путем переговоров, во время которых ХАМАС скажет: "Мы собираемся демилитаризовываться, мы больше не будем представлять угрозу. Мы собираемся распуститься, мы собираемся освободить всех заложников", - добавил Рубио.

Как подчеркнул госсекретарь, Вашингтон хочет, чтобы "все завершилось именно так" в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта. "Мы надеемся, что проделали большую работу, и спецпосланник [по миротворческим миссиям Стивен] Уиткофф потратил на это бесчисленное количество часов. Мы считаем, что стороны сыграют очень важную роль в достижении этой цели. <...> Иногда имеешь дело с группой дикарей, таких как ХАМАС, но [достижение урегулирования] возможно, мы надеемся, что это может произойти. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он в очередной раз призвал Катар, по которому ранее Израиль нанес удар, продолжать играть роль посредника между еврейским государством и ХАМАС для достижения перемирия в секторе Газа. "Если какая-либо страна в мире может помочь в посредничестве, то это Катар. Именно они могут это сделать", - сказал госсекретарь. Он рассказал, что США и Катар близки к завершению работы над соглашением об укреплении сотрудничества в сфере обороны. "Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с Катаром. Более того, мы работаем над соглашением о расширении сотрудничества в области обороны, которое уже почти готово", - сказал Рубио.

8 сентября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью установления полного контроля над городом Газа и полного разгрома там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.