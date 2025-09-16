По мнению западных аналитиков, решение присоединиться к военным учениям в период обострения напряженности между Россией и НАТО стало тревожным сигналом

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Участие индийских военных в российско-белорусских учениях "Запад-2025" вызвало обеспокоенность на Западе, пишет газета The Times.

10 сентября индийское министерство обороны сообщило, что контингент Вооруженных сил Индии в составе 65 военнослужащих отбыл для участия в многосторонних совместных военных учениях "Запад-2025".

Дэвид Меркель, американский консультант по геостратегии, бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США, считает, что решение Индии демонстрирует, насколько она по-прежнему ценит свои связи с Москвой.

"Активное участие Индии в учениях "Запад" после <...> охлаждения отношений между Вашингтоном и Нью-Дели вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности, - приводит его слова The Times. - Это демонстрирует приоритет, который Нью-Дели отдает отношениям с Москвой".

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году.

Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.