Срок решения по рестрикциям не определен

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось, обнародование откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран блока.

По их словам, обнародование 19-го пакета рестрикций "больше не ожидается в среду". В ЕК не уточнили новые возможные сроки официального представления новых санкций.

По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти".

Утром 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, американский лидер призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.