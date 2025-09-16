АлтГПУ также вскоре начнет подготовку таиландских преподавателей-русистов

БАНГКОК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Кампус Университета принца Сонгкхла в провинции Пхукет стал четвертым таиландским вузом, где изучение русского языка внедрено в учебный процесс на постоянной основе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Михаил Власов, чей вуз оказывает поддержку таиландскому университету в реализации элективного курса по русскому языку.

"Курс устного русского языка рассчитан на 30 часов в первом семестре и 30 часов - во втором. В каждом семестре предусмотрен экзамен. С 18 сентября к обучению в онлайн-формате приступят 20 студентов. Университет рассматривает возможность реализации данного курса на постоянной основе в очном формате. Таким образом, благодаря системной работе АлтГПУ с таиландским университетом-партнером университет Принца Сонгкхла в провинции Пхукет стал четвертым университетом в Королевстве Таиланд, где русский язык внедрен в учебный процесс на постоянной основе", - сказал он, добавив, что занятия пока будут вести российские преподаватели.

Власов добавил, что русский язык теперь могут выбирать для изучения студенты факультетов международных исследований, гостеприимства и туризма, окружающей среды, а также IT-колледжа. "Для нас это большой шаг вперед. Руководство университета в Пхукете стало активно поддерживать нас в этом направлении. Значительную роль в продвижении русского языка в данном университете сыграла системная поддержка АлтГПУ со стороны Министерства просвещения Российской Федерации, посольства РФ в Таиланде, генерального консульства в провинции Пхукет, представительства Россотрудничества в королевстве, а также со стороны самих студентов Университета принца Сонгкхла, выбравших русский язык для изучения и применения его в своей дальнейшей карьере", - отметил он.

АлтГПУ также вскоре начнет подготовку таиландских преподавателей-русистов. "Двое преподавателей из кампуса Университета принца Сонгкхла приедут к нам в Россию на стажировку по русскому языку с 30 сентября. Мы понемногу готовим их к преподаванию русского языка на Пхукете", - подчеркнул собеседник агентства.

Спрос на русский язык

АлтГПУ при содействии Министерства просвещения России и фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" осуществляет в Таиланде проект развития открытого образования на русском языке. В августе 2023 года вуз открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку в кампусе Университета принца Сонгкхла в провинции Пхукет. Слушатели центра получили возможность также посещать лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда. Таиландские русисты отмечают, что в королевстве постепенно растет спрос на изучение русского языка. Местной экономике необходимы такие специалисты, особенно в сфере туризма. С начала этого года Таиланд посетили более 1,2 млн российских туристов.

Университет принца Сонгкхла является одним из престижных вузов Таиланда. Он был основан в 1967 году. Учебное заведение состоит из четырех кампусов, расположенных на юге страны. Вуз является одним из девяти национальных исследовательских университетов и входит в число 10 лучших университетов Таиланда по версии британской компании Quacquarelli Symonds. В стенах университета обучаются более 30 тыс. студентов.