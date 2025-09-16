Эксперт Орсини: у США нет оружия, способного переломить ход боев на Украине

По словам политолога, конфликт продолжается, потому что Европа отказывается, в частности, признать переход ряда украинских территорий под российский контроль

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают вооружениями, которые в случае их передачи Киеву могли бы изменить ход конфликта на Украине, у России сохраняется сильное преимущество. С такой оценкой выступил видный итальянский эксперт, политический аналитик профессор Алессандро Орсини.

"Какое оружие Трамп мог бы предоставить Зеленскому для победы? Ответ - никакого. У США нет военных средств, которые, если их передать украинцам, могли бы переломить ход конфликта. У России достаточно оружия и солдат <...> Любой, кто считает, что Россия продемонстрировала максимум своей мощи, ошибается", - отмечает он в своей колонке для газеты Il Fatto Quotidiano.

По словам Орсини, конфликт продолжается, потому что "Европа отказывается принять демилитаризацию Украины" и признать переход ряда территорий под российский контроль.

"Европа отвергает эти условия, потому что они предопределяют ее поражение", - указывает он.

Президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.