Наказание зависит от обстоятельств преступления

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за кражу невест и принуждение к вступлению в брак, вступили в силу в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В Уголовный кодекс введена новая статья 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы", - говорится в сообщении.

Наказание зависит от обстоятельств преступления, оно может предусматривать штраф до 2 тыс. месячных расчетных показателей (более $14,5 тыс.) и лишение свободы на срок до двух лет. "Предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранительные органы Казахстана больше не будут прекращать уголовное преследование похитителей невест с целью принуждения к вступлению в брак даже в случае добровольного освобождения женщины. Ранее лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

"Эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего, женщин и подростков", - уточнили в МВД.

Поправки в уголовный кодекс также вводят ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды предусмотрено наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.