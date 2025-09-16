Протяженность оборонительной зоны составит около 100 км, а глубина - около 40 км

ВИЛЬНЮС, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии намерены до 2027 года завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части балтийской республики у границы с Россией, который станет частью так называемой Балтийской линии обороны. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"До конца 2027 года планируется завершить сооружение более 40 км противотанкового рва. Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций", - заявил порталу представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

По информации ERR, общая протяженность планируемой Таллином оборонительной зоны составит порядка 100 км при глубине около 40 км от линии сухопутной границы с РФ.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что строительство так называемой Балтийской линии обороны у границ РФ является частью аферы европейских элит по выкачиванию денег из населения.

В июне 2024 года агентство Reuters со ссылкой на письмо сообщило, что страны Балтии и Польша просят Евросоюз выделить средства на возведение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По мнению авторов письма, оборудование границы должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса. Собеседники агентства из дипломатических кругов указали, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее €2,5 млрд.