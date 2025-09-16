Как отметили эксперты ООН, конкретные заявления израильских властей и сил безопасности "указывают на то, что акты геноцида были совершены с намерением полностью или частично уничтожить палестинцев в секторе Газа как группу"

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль совершил геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа. К такому заключению пришли эксперты комиссии ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле.

"Комиссия, которая в течение последних двух лет расследовала события 7 октября 2023 года и после, пришла к выводу, что израильские власти и силы безопасности совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а именно: убийство, причинение серьезного физического или психологического вреда, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и введение мер, направленных на предотвращение рождаемости", - говорится в пресс-релизе к докладу комиссии.

Как отметили эксперты ООН, конкретные заявления израильских властей и сил безопасности "указывают на то, что акты геноцида были совершены с намерением полностью или частично уничтожить палестинцев в секторе Газа как группу". По оценке комиссии, единственный разумный вывод касательно характера действий властей и военных Израиля в анклаве, включая "голод и бесчеловечные условия жизни палестинцев", заключается в наличии "геноцидных намерений".

Международная комиссия по Палестине была учреждена Советом ООН по правам человека в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.