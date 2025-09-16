В Белоруссии считают, что сотрудничество с РФ гарантирует баланс сил в регионе

Председатель Палаты представителей парламента Белоруссии Игорь Сергеенко отметил, что республика всегда выступала и продолжает выступать донором региональной безопасности

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Тесное военно-техническое сотрудничество с Россией гарантирует баланс сил в регионе, соответствующая работа будет продолжена. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижняя палата) парламента Белоруссии Игорь Сергеенко на открытии третьей сессии.

Он отметил, что республика всегда выступала и продолжает выступать донором региональной безопасности. "Вместе с тем мы видим, что творится на белорусских границах да и в целом в европейском регионе. Идет широкомасштабный процесс милитаризации, а наши непосредственные соседи - Польша и страны Балтии - целенаправленно превращаются в плацдарм НАТО", - сказал спикер Палаты представителей.

По словам Сергеенко, все это создает прямые угрозы в военной сфере как для Белоруссии, так и для Союзного государства. "Тесное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией гарантирует баланс сил в регионе, и мы продолжим последовательную работу по укреплению наших вооруженных сил и силового блока в целом", - подчеркнул он.

Как сообщил председатель Палаты представителей, в ходе текущей сессии депутатам предстоит рассмотреть законопроект в сфере пограничной и военной безопасности, будут внесены коррективы в уголовный и административный кодексы в части использования гражданских беспилотных летательных аппаратов.