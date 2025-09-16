Во Франции могут поменять мнение о кризисе на Украине из-за встречи на Аляске

Во Франции есть достаточно консервативные люди, которые больше доверяют президенту США Дональду Трампу, чем российскому лидеру Владимиру Путину, заявил французский писатель Лукас Дегриз

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске побудила французов, особенно консервативных взглядов, задуматься об отношении к России и украинскому конфликту. Такое мнение высказал ТАСС французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов как в формате тет-а-тет, так и в узком составе "три на три".

"Да, [встреча может повлиять на отношение французов к РФ и конфликту], потому что во Франции есть достаточно консервативные люди, которые больше доверяют Трампу, чем Путину. Но когда они видят, что Трамп и Путин могут работать вместе, могут мыслить в одном направлении, то это, конечно, может поменять их отношение. То есть это как мышление, что друг моего друга может быть и моим союзником тоже", - сказал Дегриз.

Он добавил, что западные СМИ развернули активную кампанию по очернению России и президента Путина. Дегриз отметил, что среди его знакомых много людей консервативных взглядов, которые поверили, что в 2022 году "Россия начала войну".

"Многие люди просто изначально не интересовались и не были в курсе того, что происходило на Украине - что в 2014 году там началась гражданская война, а целью начала СВО было как раз положить конец этой войне. Отсюда и возникают такие неправильные трактовки. Но как раз встреча Путина и Трампа заставила многих задуматься, особенно сторонников более консервативных взглядов, что, если Путин действительно друг Трампа, то значит, у них есть что-то общее", - заключил собеседник агентства.

Дегриз приехал в ДНР вместе с коллегами-журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Библиотеке вуза он передал одну из своих книг.