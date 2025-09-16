По мнению израильской стороны, комиссию, готовившую этот документ, следует немедленно распустить

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль категорически отвергает доклад международной комиссии ООН, в котором утверждается о геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении израильского МИД, в котором сам доклад назван "ложью ХАМАС". По мнению израильской стороны, комиссию, готовившую этот документ, следует немедленно распустить.

"Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан - прим. ТАСС), которое опровергло ложные утверждения о геноциде - все до единого. Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA", - полагают в израильском МИД.