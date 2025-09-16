Навроцкий в ходе визита в ФРГ поднимет вопрос выплаты Польше репараций

Польский президент отметил, что также обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ходе визита в Германию вновь поднимет вопрос выплаты Варшаве репараций за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.

"Репарации - важный вопрос для поляков, и он станет предметом наших обсуждений", - сказал Навроцкий в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру в преддверии визита в ФРГ. Во вторник президент Польши проведет в Берлине встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем. При этом он утверждал, что вопрос о репарациях юридически не закрыт.

"Даже если бы он был закрыт, мы знаем, что политическая воля и открытость к мнению партнера могут возобновить эту дискуссию. И я надеюсь, что эта дискуссия возобновится, тем более что польский парламент в 2022 году четко и с учетом голосов всех политических партий высказался по этому вопросу и заявил, что вопрос о репарациях так и не был решен", - подчеркнул президент Польши. Это, по его словам, в интересах Варшавы и Берлина. "Я твердо убежден, что мы достигнем соглашения с канцлером и президентом Германии", - констатировал Навроцкий.

В то же время он добавил, что во время визита в ФРГ обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. "Недавно я читал очень интересные аналитические статьи в немецкой прессе, согласно которым Польша является четвертым по значимости экономическим партнером Германии. Благодаря польской экономике экономика ФРГ может заполнить некоторые пробелы, возникшие из-за ошибок в климатической политике. Мы с нетерпением ждем этого", - заключил Навроцкий.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты ФРГ репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для компенсации ущерба.