По словам польского президента, в сфере безопасности европейские страны должны "говорить единым фронтом"

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Североатлантический альянс должен поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы должны осознать, что обязаны поддержать Трампа в его усилиях. Это задача всех государств НАТО. Кто, как не президент [США] Дональд Трамп, может достичь мира? Альтернативы таким переговорам нет. Не секрет, что я вижу многое в Европейском союзе иначе, чем его западные члены, однако в сфере безопасности мы должны говорить единым фронтом", - сказал Навроцкий в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Комментируя произошедший в ночь на 10 сентября инцидент с БПЛА, президент Польши заявил, что НАТО следует усилить меры сдерживания. "Мы должны сделать все возможное, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это принесет нам мир", - утверждал он. Польский президент полагает, что "подобных атак на территорию НАТО больше не будет", поскольку "альянс будет еще лучше подготовлен".

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По заявлению польских властей, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 21 нарушение воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".