Замена указателей с названиями городов РФ обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро

В Финляндии установлены сотни знаков, указывающих на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург, рассказал представитель финского Агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /ТАСС/. Замена дорожных знаков с названиями приграничных российских городов обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"В Финляндии установлены сотни знаков, указывающих на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург. Их обновление будет стоить очень дорого", - рассказал представитель финского Агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.

По его словам, обновление указателей может обойтись "как минимум в несколько сотен тысяч евро". Эстерман добавил, что знаки еще не заменили, поскольку закрытие границы с Россией является временной мерой. По информации Yle, если пропускные пункты будут закрыты навсегда, вопрос об обновлении дорожных указателей будет пересмотрен.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.