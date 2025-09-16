Бронь от мобилизации могут получить официально трудоустроенные сотрудники с зарплатой не меньше 20 тыс. гривен

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Предприятия на Украине для сохранения у своих сотрудников брони от мобилизации в следующем году должны поднять им зарплату до 21,6 тыс. гривен ($523). Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на проект государственного бюджета на 2026 год.

В настоящее время бронь от мобилизации могут получить официально трудоустроенные сотрудники с зарплатой не меньше 20 тыс. гривен ($485) и состоящие на воинском учете.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны.