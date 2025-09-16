Белоруссия утвердила соглашение с РФ о защите граждан от преследования извне

Документ устанавливает круг лиц, на которых распространяется персональный или функциональный иммунитет

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) парламента Белоруссии ратифицировала соглашение между республикой и Россией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, передает корреспондент ТАСС.

Документ был подписан 13 марта в ходе контактов в Москве президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как заявил на заседании Палаты представителей первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич, заключение подобных соглашений посылает сигнал иностранным партнерам о формировании группы государств, которая намерена противостоять политизации и произволу в сфере уголовной юрисдикции на международной арене. "Представленное соглашение с Российской Федерацией стало, безусловно, первым таким международным договором, что вполне ожидаемо с учетом уровня наших стратегических отношений", - сказал он.

По словам дипломата, соглашение устанавливает круг лиц, на которых распространяется персональный или функциональный иммунитет, закрепляет процедуры, связанные с рассмотрением запросов третьих сторон в отношении защищаемых лиц. Устанавливается перечень конкретных оснований для отказа в исполнении запросов третьих сторон в отношении защищаемых лиц. Кроме того, признается персональный иммунитет за высшими должностными лицами Белоруссии и России. Как проинформировал Лукашевич, круг таких должностных лиц расширен по сравнению с традиционными подходами международного обычного права.

Отдельно урегулирован порядок противодействия практике злоупотребления международными судами или трибуналами своей компетенцией для осуществления политически мотивированных и неправомерных действий в отношении граждан Белоруссии и РФ, сообщил первый замминистра. Отдельные практические аспекты реализации соглашения будут дополнительно согласованы сторонами. Соглашением также предусмотрено положение о защите конфиденциальной информации.