Власти Техаса получили около 180 жалоб на учителей за их слова об убийстве Кирка

Агентство по образованию проводит расследование против преподавателей, которые призвали к насилию или разжигали его после смерти правого активиста

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Агентство по образованию американского штата Техас рассматривает около 180 жалоб в отношении учителей, прокомментировавших в соцсетях убийство правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил портал The Texas Tribune.

Как говорится в публикации, после убийства Кирка американские законодатели и активисты призвали уволить тех, кто высмеивал политика или радовался его смерти. Губернатор Техаса Грег Эбботт в X заявил, что Агентство по образованию проводит расследование и отметил, что оно ведется в отношении "тех [учителей], которые призвали к насилию или разжигали его после убийства" Кирка.

Руководитель ведомства Майк Морат сказал порталу, что будет рекомендовать приостановить лицензии педагогов, в отношении которых будут приняты дисциплинарные меры. "Хотя все педагоги должны соответствовать высоким стандартам профессионализма, есть разница между бестактными комментариями и теми, в которых содержится призыв к дальнейшему насилию и подстрекают к нему. Последние явным образом неприемлемы", - добавил он.

По данным портала, в отношении учителей как минимум шести школьных округов Техаса были предприняты дисциплинарные меры за высказывания о смерти Кирка, поскольку они не соответствуют "ценностям" образовательных учреждений.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.