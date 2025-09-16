Лукашенко: Белоруссия никого не стремится завоевать

Белорусский президент при этом отметил, что республика способна дать ответ любому агрессору

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не стремится кого-либо завоевать, однако в силах дать отпор любому агрессору. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства.

"Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (госсекретарю Совета безопасности - прим. ТАСС) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними - воюем мы, не воюем против них. Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все не дураки понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Лукашенко также отметил, что Минск не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. "Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И, если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву <…>, мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - подчеркнул он.

"Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие. Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам, летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!". Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - добавил президент.

При этом Лукашенко отметил, что в Белоруссии должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. "Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача. Кроме того, что [запускать] ракеты, взрывать, бить, надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники", - сказал президент, обращаясь к разработчикам в сфере военной промышленности.