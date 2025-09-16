Лукашенко: Белоруссия учениями "Запад-2025" не собирается кому-то угрожать

Президент Белоруссии заявил, что "если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ"

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Белорусско-российские учения "Запад-2025" не направлены на то, чтобы кому-то угрожать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства.

"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать", - цитирует главу государства агентство БелТА.

"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Лукашенко.

В этой связи президент обратился к белорусским военнослужащим: "Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим".

Учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.