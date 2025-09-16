Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции "Колесницы Гидеона" армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

"Израиль должен быть изолирован на международном уровне всеми возможными способами за его действия в Газе и, конечно же, не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях, как мы сделали с Россией", - сказал Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

Ранее эксперты комиссии ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле пришли к выводу, что еврейское государство совершило геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа.