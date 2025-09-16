Постоянный представитель еврейского государства при отделении организации в Женеве обвинил оппонентов в антисемитских взглядах

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при отделении ООН в Женеве Даниэль Мерон заявил, что эксперты международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, которые признали действия еврейского государства в секторе Газа геноцидом, являются марионетками радикального палестинского движения ХАМАС.

На брифинге прессы, посвященном соответствующему отчету комиссии, представитель Израиля назвал его "скандальным" и "полностью основанным на ложных утверждениях ХАМАС".

"Три человека, выступающие в качестве марионеток ХАМАС, известные своими открыто антисемитскими позициями и чьи ужасающие заявления о евреях были осуждены во всем мире, сегодня опубликовали еще один фальшивый отчет о Газе", - прокомментировал Мерон.

Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера Биньямина Нетаньяху, президента Израиля Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.