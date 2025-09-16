Военнослужащие также отработали развертывание комплекса

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие в ходе белорусско-российских учений "Запад-2025" отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник". Об этом сообщил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

"Появилось достаточно много материалов для размышления о характере современных боевых действий, о порядке их ведения и о совершенствовании подготовки войск к текущим событиям и к особенностям современной войны. Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Муравейко, военнослужащие активно применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах. "Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность", - отметил он.

По данным Министерства обороны Белоруссии, начальник Генштаба прибыл в район выполнения задач авиацией на аэродромный участок дороги. "Здесь в ходе учения "Запад-2025" будет проводиться практическая отработка выполнения комплекса мероприятий по обеспечению живучести авиации ВВС и войск ПВО. Цель - отработка вопросов вывода из-под удара противника и повышения живучести авиационных подразделений, использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог", - пояснили в ведомстве.

Учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.