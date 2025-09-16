Израильская армия призвала к срочной эвакуации из йеменского порта Ходейда

Армия Израиля атакует этот район в ближайшее время, предупредил представитель ведомства Авихай Эдри

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Представитель израильской армии Авихай Эдри призвал к срочной эвакуации из йеменского порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря в районе, который контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

На странице Эдри в X опубликован спутниковый снимок порта, на котором красным цветом обозначена небезопасная область. После таких уведомлений, которые израильская армия ранее выпускала для жителей сектора Газа, Ливана и Йемена, указанные в сообщениях районы подвергались авиаударам.

"Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться", - написал он.