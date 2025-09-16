Премьер Ирака счел важной координацию с Россией в ситуации на Ближнем Востоке

Мухаммед ас-Судани указал на необходимость вклада стран - постоянных членов СБ ООН в восстановление безопасности и стабильности в регионе

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает важной координацию действий с Российской Федерацией в условиях, сложившихся в настоящее в Ближневосточном регионе. Об этом он заявил во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, находящимся с визитом в Багдаде.

В ходе переговоров ас-Судани указал на "важность сотрудничества и координации действий с Россией в свете непростого развития событий в регионе", говорится в специальном заявлении, опубликованном пресс-службой иракского премьера. В связи с этим глава кабмина Ирака указал на "необходимость вклада стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в восстановление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и прекращение войны в палестинском секторе Газа".

На встрече, как указывает пресс-служба, были рассмотрены "общие вопросы иракско-российских отношений и пути их развития в различных областях в интересах двух дружественных стран".

Со своей стороны, говорится в заявлении, секретарь Совета безопасности РФ "передал премьер-министру Ирака приветствие президента России Владимира Путина и подтвердил приглашение Ирака на арабо-российский саммит".

Ранее советник главы иракского кабмина по нацбезопасности Касем аль-Араджи на встрече с Шойгу сообщил, что ас-Судани примет участие в работе первого российско-арабского саммита, который пройдет 15 октября в Москве, и планирует встретиться с Путиным. По словам аль-Араджи, в ходе беседы с Шойгу он "обсудил подготовку к предстоящей встрече ас-Судани с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках [российско-арабского] саммита".

Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. "В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - отметили в пресс-службе. "Также на переговорах в Багдаде, кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика", - добавили там.