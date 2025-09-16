Экс-президент США не может заработать на своем политическом прошлом из-за преклонного возраста и страха потенциальных приглашающих сторон мести со стороны нынешнего американского лидера Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США 82-летний Джо Байден после ухода из Белого дома надеялся крупно подзаработать, как и его предшественники, на оплачиваемых выступлениях, а также ожидал других выгод от компаний. Однако в реальности, согласно сообщению газеты The Wall Street Journal (WSJ), все пошло не так, как он планировал.

По сведениям издания, "возможности занять высокую должность ограничены его преклонным возрастом, его непопулярностью в демократических кругах и компаниях, которые не предлагают ему публичных выступлений из-за боязни мести со стороны президента Дональда Трампа".

Одним из последних союзников, раскритиковавших президентство Байдена, стала бывшая вице-президент США Камала Харрис. В мемуарах "107 дней" она называет Демократическую партию безрассудной за предоставление Байдену возможности баллотироваться во второй раз. "Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки", - отмечает Харрис.

В результате у Байдена "нет хорошей финансовой базы, планов по созданию изысканных библиотек и насыщенного расписания оплачиваемых выступлений, чем наслаждались его коллеги", говорится в публикации WSJ. Стоимость платных выступлений может варьироваться от $300 тыс. до $500 тыс.

По словам источника, осведомленного о финансовом положении 46-го президента США , через несколько недель после того, как Байден покинул свой пост, он признался, что собирается выплатить задолженность в размере $800 тыс., образовавшуюся в том числе вследствие кредитов на покупку в июне 2017 года дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр) за $2,7 млн. Согласно общедоступным данным, в 2025 году семья Байдена столкнулась с 20-процентным ростом налога на недвижимость, связанным с ее домом на пляже.

Помимо трат в связи с судебными тяжбами сына Хантера, Байден также хотел помочь своей дочери Эшли, которая подала на развод в прошлом месяце, и пытался изыскать средства для своих внуков, сообщили близкие к Байденам лица. Спасательным кругом для экс-президента стала продажа прав на будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за $10 млн.