Конференция поспособствует укреплению сотрудничества между Каиром, Москвой и странами Африканского континента, сказал египетский премьер-министр Мустафа Мадбули

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Вторая министерская конференция Россия - Африка пройдет в Египте в ноябре, она поспособствует укреплению сотрудничества между Каиром, Москвой и странами Африканского континента. Уверенность в этом выразил премьер-министр арабской республики Мустафа Мадбули в ходе встречи в Каире с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Мы рады, что эту встречу решено провести в Египте в ноябре 2025 года, и считаем, что форум укрепит не только российско-египетское, но и российско-африканское сотрудничество в целом", - объявил Мадбули. Его слова опубликованы на официальной странице египетского кабмина в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).