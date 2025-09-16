Эксперт Кумар: Индия продолжает оборонное партнерство с Россией

Генеральный директор Индийской организации по развитию международной торговли подчеркнул, что участие Нью-Дели в учениях "Запад-2025" не является провокацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Индия, участвуя в учениях "Запад-2025", подтверждает свою независимость в принятии внешнеполитических решений и преемственность в оборонном сотрудничестве с Россией. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Индийской организации по развитию международной торговли, курирующий направление обороны и безопасности, доктор Раджниш Кумар.

"Говорить об участии Индии в российско-белорусских военных учениях как о "переходе красной черты" неверно. Индия уже давно проводит совместные учения с Россией, которая также является ее давним другом и надежным партнером в области обороны. Эти учения являются лишь продолжением военной традиции и ни в коей мере не являются неожиданным геополитическим поворотом", - сказал он. Кроме того, по его словам, "внешнеполитический выбор Нью-Дели основывается на ее философии стратегической автономии, при которой внешнеполитические решения принимаются на основе национальных интересов, а не на каком-либо одобрении извне".

Эксперт подчеркнул, что участие Индии в учениях "не является провокацией". "Поступая таким образом, Индия просто утверждает свою независимость в принятии решений и преемственность в оборонном сотрудничестве с Россией", - заключил аналитик.

Белорусско-российские учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября на территории Белоруссии. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в Минобороны южноазиатской республики, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".

Ранее британская газета The Times утверждала, что "Индия "пересекает красную черту", присоединяясь к российско-белорусским военным учениям". В статье издания говорилось, что решение Нью-Дели присоединиться к маневрам "Запад-2025" в период обострения напряженности в отношениях между Россией и НАТО стало тревожным сигналом. При этом авторы материала отметили, что Индия имеет долгую историю военной интеграции с Москвой и традиционно является одним из крупнейших заказчиков российского оружия, а также участвовала в нескольких других российских военных учениях.