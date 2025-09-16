Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил, что сделка была сфокусирована на том, чтобы позаботиться о приоритетах Вашингтона в сфере национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Сделка по работе китайской социальной сети TikTok в США будет предусматривать пункт, согласно которому данные американских пользователей соцсети не будут направляться в КНР. Об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Есть сделка [на рассмотрении], включающая частные компании <...>, и она учитывает этот конкретный вопрос данных пользователей США, чтобы они не направлялись в Пекин", - сказал он в интервью телеканала Fox Business.

По словам Грира, переговоры по сделке были сфокусированы на том, что дать ответ на опасения Китая и при этом позаботиться о приоритетах США в сфере национальной безопасности. "Именно этого мы и достигли", - добавил он.

Как заявил ранее министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

Администрация прежнего лидера США Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января текущего года. Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. В дальнейшем он продлевал эту отсрочку.